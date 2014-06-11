В Нижнем Тагиле набирают ребят в начальные классы Православной гимназии

В этой школе №11 в настоящее время делают ремонт, затем учреждение заработает в активном режиме. Педагог гимназии Маргарита Васильевна рассказала TagilCity.ru, что принимают 1, 2, 3 и 4 класс, то есть начальную школу.

В первой половине дня – государственный (базисный) учебный план, а вторая половина дня – разнообразная внеклассная деятельность. Логопеды, художественная школа, бальные танцы, хор, иппотерапия, рукопашный бой, фигурное катание. Дети будут заняты с утра до 5-ти вечера. Будут обеспечиваться трехразовым питанием.

Выяснилось, что тагильчане все более активно начинают записывать своих детей, особенно в первый класс. Уже набралось около 30-ти человек, так что их, скорее всего, будет два. Вообще планируется укомплектовать классы по 20-ть человек. Консультации можно получить по телефону 24-72-11. А прием осуществляется непосредственно в гимназии, которая находится по адресу Совхозная, 7.

Особенность православной школы, по мнению педагога, - крен на духовность, на духовно-нравственное воспитание ребенка. С детьми будет работать духовник, или Духовный отец, который поможет юным воспитанникам окунуться в настоящую духовную жизнь.