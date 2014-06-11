Внимание, тагильчане! На улице Краснознаменной работает фреза
11 июня 2014, 09:45Общество
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В настоящее время в Нижнем Тагиле специализированная техника и рабочие едут на улицу Краснознаменную, поскольку с сегодняшнего дня начинается ремонт участка от кондитерской фабрики до пивзавода.
Как сообщает «Тагил без ям» со ссылкой на подрядчика «Тагилдорстрой», работы займут несколько дней - фреза будет работать до конца недели.
Перекрытие дороги будет осуществляться по полосам, поэтому движение будет затруднено сообщил Владимир Ларионов, начальник ПТО МУП «Тагилдорстрой».
Надо сказать, что данные работы с большой вероятностью вызовут пробки и заторы, особенно, учитывая, что впереди праздничные выходные. Во избежание проблем на данном участке, активисты призывают тагильчан быть взаимовежливыми на дорогах нашего города, не говоря уже о безоговорочном соблюдении правил дорожного движения.
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