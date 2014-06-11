Внимание, тагильчане! На улице Краснознаменной работает фреза

Как сообщает «Тагил без ям» со ссылкой на подрядчика «Тагилдорстрой», работы займут несколько дней - фреза будет работать до конца недели.

Надо сказать, что данные работы с большой вероятностью вызовут пробки и заторы, особенно, учитывая, что впереди праздничные выходные. Во избежание проблем на данном участке, активисты призывают тагильчан быть взаимовежливыми на дорогах нашего города, не говоря уже о безоговорочном соблюдении правил дорожного движения.