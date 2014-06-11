«Вы дарите людям радость!». В Нижнем Тагиле наградили сотрудников театра кукол (ФОТО)

На торжественном приеме директор Нижнетагильского кукольного театра Ольга Цибизова получила Почетную грамоту Министерства культуры Свердловской области. Администратор театра была награждена Почетной грамотой Главы города. Троим сотрудникам вручены Благодарственные письма Главы города. Еще пять специалистов, среди которых художник-бутафор и артисты-кукловоды, были отмечены Благодарственными письмами Администрации города.

Коллеги из Нижнетагильской филармонии приготовили для сотрудников театра кукол несколько музыкальных подарков, а первый вице-мэр обратился с приветственным словом.

Вы дарите людям радость, - подчеркнул Владислав Пинаев. – Даете нам в детстве тот ясный свет, который остается потом с нами на всю жизнь. Я желаю вам крепкого здоровья и успехов.