В Нижнем Тагиле первый этап набора детей в начальную школу закончится 30 июня
Подать заявление, чтобы поступить в школу в Нижнем Тагиле, нужно до 30 июня. Именно эта дата является последним сроком подачи заявления в школьное учреждение, определенное по месту жительства.
С 1 февраля этого года родители подают заявления в школы только по месту жительства – в своем микрорайоне. На начало первого летнего месяца в Нижнем Тагиле зарегистрировано уже свыше 60% заявлений от родителей детей, которые осенью 2016 года впервые пойдут в школу.
За последние несколько месяцев в Нижнем Тагиле некоторые родители обратились к специалистам с просьбой помочь: их дети не попали в школу по своему месту жительства. Причиной этому явился быстрый набор состава классов. Как сообщают в управлении образования, особенно оперативно были укомплектованы первые классы в гимназиях города.
С 1 июля в Нижнем Тагиле будет обнародована информация о том, в каких школах каких микрорайонов еще остались свободные места. Туда после окончания основного набора можно будет подать заявку даже тем, кто живет в другом микрорайоне. Об этом накануне заявил начальник управления образования Игорь Юрлов.
Если ваш ребенок готовится к первому походу в школу, то самое время подобрать ему качественную школьную форму. Для этой цели подойдет магазин schoolstyle.ru. На этом сайте вы найдете школьную форму для девочек и мальчиков из натуральной высококачественной ткани. А на этапе покупки формы вас с радостью проконсультируют.