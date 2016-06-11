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В Нижнем Тагиле первый этап набора детей в начальную школу закончится 30 июня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле первый этап набора детей в начальную школу закончится 30 июня

11 июня 2016, 09:50ОбществоАлександра Логинова
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