В Нижнем Тагиле первый этап набора детей в начальную школу закончится 30 июня

С 1 февраля этого года родители подают заявления в школы только по месту жительства – в своем микрорайоне. На начало первого летнего месяца в Нижнем Тагиле зарегистрировано уже свыше 60% заявлений от родителей детей, которые осенью 2016 года впервые пойдут в школу.

За последние несколько месяцев в Нижнем Тагиле некоторые родители обратились к специалистам с просьбой помочь: их дети не попали в школу по своему месту жительства. Причиной этому явился быстрый набор состава классов. Как сообщают в управлении образования, особенно оперативно были укомплектованы первые классы в гимназиях города.

С 1 июля в Нижнем Тагиле будет обнародована информация о том, в каких школах каких микрорайонов еще остались свободные места. Туда после окончания основного набора можно будет подать заявку даже тем, кто живет в другом микрорайоне. Об этом накануне заявил начальник управления образования Игорь Юрлов.