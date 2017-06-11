Более 100 бутылок крепкого алкоголя были изъяты из гей-клуба в Екатеринбурге (ФОТО)

По словам гостей клуба, порядка трех часов они были вынуждены стоять у стены, с заложенными за спину руками.

Как пояснили в УМВД по Екатеринбургу, в заведении на улице Бажова незаконно продавали виски, коньяк, водку, шампанское и вино. Всего было изъято более 100 бутылок с алкоголем. Владелец не смог предоставить документы, разрешающие продавать эти виды спиртных напитков. Порядка 70 ящиков были изъяты и помещены на ответственное хранение. По данному факту будет проведена проверка.