Более 100 бутылок крепкого алкоголя были изъяты из гей-клуба в Екатеринбурге (ФОТО)
11 июня 2017, 12:30Общество
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В один из гей-клубов Екатеринбурга в ночь на 10 июня с проверкой пришли представители Росгвардии в сопровождении ОМОН. Как оказалось, в заведении происходила незаконная реализация алкоголя.
Сюжеты: Екатеринбург
Посетители, пишет E1.ru, находились в недоумении от грубого отношения со стороны мужчин в бронежилетах и черных масках.
По словам гостей клуба, порядка трех часов они были вынуждены стоять у стены, с заложенными за спину руками.
В течение этого времени люди в масках жутким грохотом обыскивали помещения.
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Фото: E1.ru
Как пояснили в УМВД по Екатеринбургу, в заведении на улице Бажова незаконно продавали виски, коньяк, водку, шампанское и вино. Всего было изъято более 100 бутылок с алкоголем. Владелец не смог предоставить документы, разрешающие продавать эти виды спиртных напитков. Порядка 70 ящиков были изъяты и помещены на ответственное хранение. По данному факту будет проведена проверка.
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