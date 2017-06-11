Юные детективы библиотеки Нижнего Тагила проводили расследования и участвовали в литературном «опознании» (ФОТО)

37 ребят для проведения расследований вступили в детективные агентства - «Уральский следопыт», «Секретные материалы», «Тайны старого чемодана» и «Лабиринты поиска». Ребятам предстояло выполнить первые литературные «опознания», а также научиться ориентироваться на местности и разгадать множество загадок о Нижнем Тагиле.