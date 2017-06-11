Житель Новоуральска сядет на два года за кражу детского комбинезона
11 июня 2017, 09:15Общество
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Житель Новоуральска попал под суд за кражу детского комбинезона. Ограбление магазина произошло бесцеремонно: мужчина снял с вешалки вещь и, не расплатившись, сбежал.
Вскоре он был задержан полицейскими. Оказалось, что 38-летний вор нигде не работает. Он был ранее судим: в сентябре 2016 года он получил полтора года условно за кражу.
Именно тот факт, что условное наказание еще не истекло, мужчина получил за новое преступление два года колонии строгого режима, пишет Комсомольская правда-Урал.
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