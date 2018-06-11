Екатеринбуржцы поспорили в соцсетях на тему женской груди

Поводом послужило обращение одного из местных жителей. Он написал:

Уважаемые мамочки! Не кормите грудью в общественном транспорте, это, как минимум, негигиенично, или делайте это так, чтобы не было заметно окружающим.

В комментариях люди устроили спор. Кто-то сообщал, что сам никогда не был свидетелем такой ситуации. Другие предлагали отвернуться и не смотреть. Также пользователи предлагали кормящим матерям прикрываться либо сцеживать молоко перед походом в общественные места, чтобы не нарушать режим кормления малыша, передаёт издание «Вечерний Екатеринбург».

Не очень приятно на это смотреть. Либо сцедить, либо хотя бы прикрыть.

Да ладно вам, ребята. Это всё наши дети. Пока мы не начнём помогать друг другу хотя бы вот в таких мелочах, наше положение не изменится ни в мире, ни внутри страны. Терпимее надо быть друг к другу. Толерантнее. Да, не у всех хватает воспитанности прикрываться. Ну, вы-то будьте умнее. Или мягко объясните, что это неприлично. Откуда столько гнева у нас друг к другу?

Сцедить? Такие умные все. А то, что молоко должно быть определённой температуры! Ребёнку не прикажешь: захотел – надо кормить.