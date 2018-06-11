Украинский пранкер Евгений Вольнов атаковал звонками несколько кафе Екатеринбурга

Вольнов обзвонил несколько екатеринбургских кафе и предупредил, что на время проведения ЧМ-2018 по футболу в заведениях отключат электричество для обеспечения безопасности.

Представившись сотрудником городской администрации, пранкер интересовался у должностных лиц кафе приходило ли уведомление от руководства и как они относятся к таким мерам. Администраторов интересовало, кто возместит убытки от отключения и как электричество связано с обеспечением безопасности.

Им могут воспользоваться террористы. Смогут зарядить телефоны и зайти в Telegram, через который можно координироваться для организации террористических актов пояснял Вольнов

Как сообщает URA.RU, получить комментарии от пранкера не удалось. Администрация Екатеринбурга обещала прокомментировать произошедшее позже.