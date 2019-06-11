Депутат ЗакСО Вячеслав Погудин выдвинут на звание почетного гражданина Нижнего Тагила

В 2019 году за звание поборются председатель комитета по соцполитике Заксобрания Вячеслав Погудин и главврач ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 7» Вячеслав Мишарин.

Я об этом узнаю впервые, тут нет никакого жеманства. Я не знаю, как себя вести в этом случае, как комментировать. Это здорово и неожиданно, но я не самый заслуженный человек. А вот Вячеслав Мишарин — замечательный врач, я бы за него голосовал, прокомментировал своё выдвижение TagilCity.ru Вячеслав Погудин.

Напомним, в 2018 году гордума одобрила внесение изменений в положение о присвоении звания, чтобы его могли получить сразу два кандидата — экс-мэр Сергей Носов и начальник тагильского гарнизона полиции Ибрагим Абдулкадыров. Отметим, что их конкурентом в прошлом году стал Вячеслав Мишарин, который выдвигается на звание несколько лет подряд, но уступает более медийным конкурентам.

По результатам тайного голосования, которое было проведено членами оргкомитета, за Вячеслава Погудина отдано 26 голосов, за Вячеслава Мишарина — 11. Окончательное решение примет в конце июня Нижнетагильская гордума. Воспользуются ли депутаты правом присвоить звание обоим кандидатам, неизвестно.

68-летний Вячеслав Погудин родился в Нижнем Тагиле, в 1975 году окончил Свердловский государственный медицинский институт по специальности педиатрия. С 1976 по 1984 год — детский врач-хирург, детский уролог городской детской больницы № 3, с 1984 по 1996 год — главный врач и практикующий хирург городской детской больницы № 3. С 1996 года — первый заместитель Главы города по социальным вопросам, с 2008 года — заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам. Депутатом Заксобрания Свердловской области впервые избран в декабре 2011 года, с тех пор бессменный глава комитета по соцполитике. В начале 2019 года Погудин получил звание почётного гражданина Горноуральского городского округа.