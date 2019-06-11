Екатеринбургский «очкарик» решил добровольно отсидеть 22 дня в колонии
Сегодня, 19:00ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Екатеринбуржец Владислав Рябухин отозвал апелляцию, согласно которой он был не согласен с тем, что ему назначили отбыть в колонии-поселении 22 дня, сообщает Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Ранее молодой человек, которого называют «очкариком» был приговорен к 300 часам обязательных работ и штрафу, однако не выполнил условия отбывания наказания. Тогда суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 22 дня. Данное решение Рябухин хотел обжаловать, однако сегодня отозвал жалобу. Решение считается вступившим в силу.
Напомним, 300 часов обязательных работ екатеринбуржец получил в 2017 году за драку, в ходе которой пострадал его оппонент. Рябухин несколько раз пропустил отработку и ГУФСИН подала в суд для того, чтобы наказание «очкарику» было заменено на реальное.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей