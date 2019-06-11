Екатеринбургский «очкарик» решил добровольно отсидеть 22 дня в колонии

Ранее молодой человек, которого называют «очкариком» был приговорен к 300 часам обязательных работ и штрафу, однако не выполнил условия отбывания наказания. Тогда суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 22 дня. Данное решение Рябухин хотел обжаловать, однако сегодня отозвал жалобу. Решение считается вступившим в силу.

Напомним, 300 часов обязательных работ екатеринбуржец получил в 2017 году за драку, в ходе которой пострадал его оппонент. Рябухин несколько раз пропустил отработку и ГУФСИН подала в суд для того, чтобы наказание «очкарику» было заменено на реальное.