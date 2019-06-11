Глава пресс-службы свердловского МВД прокомментировал обыски в «Областной газете»

Валерий Горелых заявил о том, что редакцию регионального издания посетили три представителя департамента информационной политики и сотрудники полиции УМВД по Екатеринбургу из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. При этом глава пресс-службы свердловского МВД пояснил, что данное мероприятие не является обыском.

Некоторые СМИ назвали то, что произошло сегодня в «Областной газете», обысками. На мой взгляд, такая трактовка была выбрана целенаправленно, дабы привлечь повышенное внимание к теме, сказал Валерий Горелых.

Целью данного визита стал, по словам начальника пресс-службы, анализ служебной документации финансово-хозяйственной деятельности.

Работники газеты предоставили необходимый архив с 2015 года, который подвергнется тщательной проверке ДИПа. По ее окончанию в адрес органов внутренних дел поступит официальное заключение, по нему и будет принято соответствующее решение, заявил Горелых.