Глава пресс-службы свердловского МВД прокомментировал обыски в «Областной газете»
Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области пояснил цель визита правоохранительных органов в редакцию «Областной газеты».
Валерий Горелых заявил о том, что редакцию регионального издания посетили три представителя департамента информационной политики и сотрудники полиции УМВД по Екатеринбургу из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. При этом глава пресс-службы свердловского МВД пояснил, что данное мероприятие не является обыском.
Некоторые СМИ назвали то, что произошло сегодня в «Областной газете», обысками. На мой взгляд, такая трактовка была выбрана целенаправленно, дабы привлечь повышенное внимание к теме, сказал Валерий Горелых.
Целью данного визита стал, по словам начальника пресс-службы, анализ служебной документации финансово-хозяйственной деятельности.
Работники газеты предоставили необходимый архив с 2015 года, который подвергнется тщательной проверке ДИПа. По ее окончанию в адрес органов внутренних дел поступит официальное заключение, по нему и будет принято соответствующее решение, заявил Горелых.
Также руководитель пресс-службы отметил, что мероприятие «не отразилось на процессе выпуска газеты и работе творческого коллектива».