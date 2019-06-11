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«Горячая линия» поможет решить проблемы с мусором в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Wood roof city downtown environment vehicle 573729 pxhere.com

«Горячая линия» поможет решить проблемы с мусором в Свердловской области

Сегодня, 15:21ОбществоФото: pxhere.com
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