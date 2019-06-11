«Горячая линия» поможет решить проблемы с мусором в Свердловской области

Напомним, в Свердловской области, как и во многих других регионах, проблема вывоза ТБО и ликвидации стихийных свалок стоит весьма остро. Не так давно Ленинский районный суд Нижнего Тагила оштрафовал на 50 тысяч рублей «Городскую управляющую компанию» за несвоевременный вывоз мусора. Местные жители обратились в управление Роспотребнадзора с жалобой на несвоевременную уборку мусора. В частности, около домов на улице Проходчиков, на необорудованной контейнерами площадке, образовалась несанкционированная свалка.

Теперь жители региона смогут сообщать в проблем по телефону «горячей линии». В частности, звонки будут приниматься о стихийных свалках в природных зонах, о нарушении сбора мусора, неприятном запахе, нарушении работу мусорных полигонов.

Кроме того, можно будет оставить жалобу на выброс таких отходов как ртутный градусник, трансформатор, прибор с содержанием ртути, а также на выброс автомобильных покрышек, масел.