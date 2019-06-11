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Куйвашев посетит Нижний Тагил для проведения оргкомитета к 300-летию города
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Куйвашев посетит Нижний Тагил для проведения оргкомитета к 300-летию города

Сегодня, 13:03ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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