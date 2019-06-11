На изъятых у Голунова пакетах с наркотиками найдено ДНК нескольких человек

Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве. При личном досмотре у него нашли 4 граммов метилэфедрона, а дома 5 грамм кокаина и электронные весы. Журналист является одним из главных «расследователей» страны. Лишь спустя 12 часов родные и друзья Голунова узнали, что ему вменяют сбыт наркотиков. Коллеги не поверили в виновность Голунова. Они написали серию открытых писем в его поддержку и вышли на пикеты, а также заново опубликовали статьи, за которые, по их мнению, Ивана могли задержать на самом деле. 8 июня суд отправил журналиста под домашний арест на два месяца. В смывах с его ладоней и срезах ногтей следов наркотиков не обнаружено.