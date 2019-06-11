Новым президентом фонда «Город без наркотиков» стал Тимофей Жуков
25-летний депутат городской думы Екатеринбурга Тимофей Жуков занял место президента фонда «Город без наркотиков». Экс-глава Андрей Кабанов покинул пост по собственному желанию, передает ЕТВ.
Ранее народный избранник занимал должность вице-президента фонда. Стать главой организации ему предложили 10 июня общем собрании учредителей фонда. Андрей Кабанов охарактеризовал своего преемника как достойного человека.
Знаю Тимофея уже 5 лет. Работать он умеет, разговаривать тоже. Задницей не крутит и не переобувается. Ребята, которые его окружают, тоже достойные. Уверен, что он справится. Да и мы, старички, далеко не пойдем. Рядом будем. Если что, подскажем, посоветуем. Удачи тебе, Тимофей!отметил Андрей Кабанов.
Сам экс-глава фонда принимает участие в работе организации с 1998 года — со дня регистрации «Города без наркотиков». Тимофей Жуков, в свою очередь, с 17 лет был волонтёром организации и сторонником другого главы фонда Евгения Ройзмана. Помимо депутатской деятельности Жуков увлекается футболом и кормит бездомных на вокзале, пишет ЕТВ.