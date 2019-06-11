Новым президентом фонда «Город без наркотиков» стал Тимофей Жуков

Знаю Тимофея уже 5 лет. Работать он умеет, разговаривать тоже. Задницей не крутит и не переобувается. Ребята, которые его окружают, тоже достойные. Уверен, что он справится. Да и мы, старички, далеко не пойдем. Рядом будем. Если что, подскажем, посоветуем. Удачи тебе, Тимофей!отметил Андрей Кабанов.