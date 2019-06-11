Премьер-министр: «Будущее – за четырехдневной рабочей неделей»
Мировая экономика в перспективе может перейти на четырехдневную рабочую неделю, данную перспективу озвучил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на Международной конференции труда, сообщает ТАСС.
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев пояснил, что на Всемирной ассамблее здравоохранения синдром эмоционального выгорания официально признали болезнью. Премьер-министр пояснил, что технологический прогресс приводит к сокращению рабочего времени, что, в свою очередь, способствует росту производительности труда. Медведев привел в пример новозеландскую компанию, в которой после перевода на четырехдневную рабочую неделю производительность труда выросла на 20%.
Нам нужны новые подходы к таким базовым понятиям, как рабочий день и рабочее место. Речь идет о более лояльной организации рабочего времени: гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по мере необходимости,заявил премьер-министр.
Дмитрий Медведев призвал к рассмотрению новых подходов к организации рабочего времени и образовательного процесса.
Подготовка, переподготовка, освоение новых смежных и абсолютно новых знаний, новых компетенций - это позволяет просто человеку прожить несколько профессиональных жизней, чего, конечно, никогда раньше не было. Стать признанным специалистом в целом ряде областей, а главное - всегда оставаться востребованным на рынке труда, считает председатель Правительства.
Также премьер-министр заявил, что Россия придерживается стандартов Международной организации труда и назвал «весьма интересной» рекомендацию МОТ об установлении всеобщей трудовой гарантии, которая должна предоставляться всем работникам и имеет фундаментальное значение с точки зрения защиты прав трудящихся.