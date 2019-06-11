«Пропавшая» картина да Винчи найдена на яхте саудовского принца

По данным портала, картину доставили на яхту принца Serene и она будет храниться там, пока власти Саудовской Аравии не построят масштабный культурный центр в районе города Аль-Ула.

В 2017 году картину продали на аукционе частному коллекционеру за 450 миллионов долларов. По данным New York Times, картину купил департамент культуры и искусства Абу-Даби. Позже музей-филиал Лувра в ОАЭ заявил, что картина будет выставлена у них. Но презентация была отложена, а в СМИ появилась информация, что музей не знает где находится полотно.