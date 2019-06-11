«Пропавшая» картина да Винчи найдена на яхте саудовского принца
Сегодня, 11:17ОбществоФото: Википедия
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Картина «Спаситель мира» Леонардо да Винчи хранится на яхте принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, передаёт «РИА Новости» со ссылкой на портал «Artnet». Полотно считается самым дорогим произведением искусства в истории.
По данным портала, картину доставили на яхту принца Serene и она будет храниться там, пока власти Саудовской Аравии не построят масштабный культурный центр в районе города Аль-Ула.
В 2017 году картину продали на аукционе частному коллекционеру за 450 миллионов долларов. По данным New York Times, картину купил департамент культуры и искусства Абу-Даби. Позже музей-филиал Лувра в ОАЭ заявил, что картина будет выставлена у них. Но презентация была отложена, а в СМИ появилась информация, что музей не знает где находится полотно.
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