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#домахорошо
«Пропавшая» картина да Винчи найдена на яхте саудовского принца
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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«Пропавшая» картина да Винчи найдена на яхте саудовского принца

Сегодня, 11:17ОбществоФото: Википедия
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