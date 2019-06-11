Роспотребнадзор предложил не уничтожать пригодные к употреблению продукты
Сегодня, 12:14ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Роспотребнадзор предлагает запретить уничтожать пригодные к употреблению продукты, сообщает «ТАСС» ссылаясь на перечень предложений ведомства, подготовленных по запросу СПЧ. Также ведомство призвало использовать пищевые отходы и невостребованные продукту в качестве источников биоэнергетики.
В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу,говорится в документе.
Также Роспотребнадзор предлагает законодательно определить порядок использования пищевых отходов и ненужных продуктов в качестве источников биоэнергетики.
Помимо этого, ведомство выступило за «законодательное закрепление поэтапного сокращения (вплоть до полного запрета) на производство одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли».
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей