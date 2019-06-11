Роспотребнадзор предложил не уничтожать пригодные к употреблению продукты

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу,говорится в документе.