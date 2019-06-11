С журналиста Ивана Голунова сняли обвинения

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Обвинения сняты в связи с недоказанностью участия Голунова в совершении преступления. Об этом рассказал глава МВД Владимир Колокольцев, сообщает РИА «Новости».
Колокольцев также пояснил, что были проведены все экспертизы, результаты которых позволили сделать выводы о недоказанности участия журналиста «Медузы» в совершении вменяемого ему преступления.
Сегодня Ивана Голунова освободят из-под домашнего ареста. Все обвинения будут сняты.
Напомним, журналиста задержали в Москве 6 июня. В МВД заявили, что при нем был обнаружен мефедрон, а в его квартире кокаин. Суд оправил Голунова под домашний арест. Сам журналист утверждал, что наркотики ему подбросили. Кроме того, тест на наркотики показал отрицательный результат, и на пакетиках не были найдены отпечатки журналиста.
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