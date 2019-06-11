Свердловский депутат Серебренников готов выплатить 175 миллионов рублей долгов

По данным из картотеки арбитражных дел суд удовлетворил заявление депутата о намерении исполнить требования кредиторов компании ООО «Радуга» Серебренникова и погасить перед ними задолженность в размере 175 миллионов рублей.

Ранее суд наложил арест на имущество и доли в компаниях, принадлежащие Серебренникову, с целью обеспечения исполнения долговых обязательств. В деле о банкротстве «Радуги» было вынесено решение о привлечении к субсидиарной ответственности Серебренникова и директора ГК «Радуга» Анны Клименко. Она также в судебном заседании заявила о намерении погасить долг перед кредиторами.