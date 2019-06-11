В Екатеринбурге новая статуя уличного художника «нарисовала» портрет Ивана Голунова
Сегодня, 12:07ОбществоФото: ЕТВ
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В столице Урала на перекрёстке улиц Малышева и Толмачёва активисты установили гипсовую скульптуру уличного художника с баллончиком, передаёт Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Фигура весом в 150 килограммов появилась благодаря активистам Леониду Чёрному и Павлу Postscriptum.
Скульптура, по замыслу создателей, посвящена всем уличным художникам, которые «живут романтикой ночных улиц». У гипсового райтера отсутствует лицо, голова скрыта под капюшоном. Это, по словам автором, символизирует анонимность и неуловимость персонажей.
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Вскоре после установки композицию дополнили портретом журналиста Ивана Голунова, которого несмотря на протесты коллег и подозрения в полицейском отправили под домашний арест за подозрения в сбыте наркотиков
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