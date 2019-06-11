В Екатеринбурге новая статуя уличного художника «нарисовала» портрет Ивана Голунова

Скульптура, по замыслу создателей, посвящена всем уличным художникам, которые «живут романтикой ночных улиц». У гипсового райтера отсутствует лицо, голова скрыта под капюшоном. Это, по словам автором, символизирует анонимность и неуловимость персонажей.