В Екатеринбурге учительница заставила первоклассников писать неприличное слово
Сегодня, 20:07ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге учительница заставила детей писать неприличное слово для того, чтобы вычислить того, кто написал его в чужой тетради, сообщает Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Директор учебного заведения пояснил, что ругательство появилось в прописи одного из первоклашек. Учитель решила по почерку отыскать того, кто его написал. Некоторые родители были возмущены произошедшим и написали жалобу в департамент образования.
Также директор сообщил, что преподавателю объявлен выговор.
Дети забыли эту историю, единственное, что они из нее вынесли — это то, что неправильно писать нехорошие слова, сказал директор школы.
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