В Нижнем Тагиле продолжат реализацию проекта «Тагильская лагуна» за ГДДЮТ

Речь идёт об участке набережной, расположенной за городским Дворцом детского и юношеского творчества, проект благоустройства которой был разработан ещё в 2016 году. Планировалось, что он будет включён в подпрограмму «Туризм» госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» до 2024 года. Однако, как пояснили TagilCity.ru в МБУ «Тагилгражданпроект», в своё время проект не прошёл экспертизу по ряду причин, связанных с финансированием.

В настоящее время принято решение его актуализировать и отправить на повторную экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России». На реализацию следующего этапа «Тагильской лагуны» по условиям софинансирования ориентировочно предусмотрено 370 млн рублей из федерального бюджета.

За основу использована проектная документация разработанная МКУ «Тагилгражданпроект» в 2016 году. Для прохождения экспертизы в ФАУ «Главгосэкспертиза России» необходимо заново выполнить инженерные изыскания, а также откорректировать проектную документацию, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, рассказали TagilCity.ru в Центре развития туризма Нижнего Тагила.

На набережной запланировано строительство площадок отдыха, смотровых площадок, картодрома, площадок для запуска ракет, бассейна для запуска радиоуправляемых моделей судов, кафе с пунктом проката, благоустройство и озеленение.

Проект обустройства набережной станет продолжением ранее реализованного этапа «Набережная «Тагильская Лагуна» и будет способствовать более полному ее функциональному использованию, пояснили TagilCity.ru в Центре развития туризма Нижнего Тагила.

Территория по другую сторону действующей «Тагильской лагуны» (от улицы Первомайской) будет переделана в рамках ещё одного проекта. Как пояснили в Центре развития туризма, скорее всего, её включат в проект реконструкции парка им. А.П. Бондина.

Выполнение инженерных работ по берегоукреплению набережной Тагильского пруда на территории городского парка культуры и отдыха им. А. П. Бондина в границы этого проекта не включена и рассматривается как перспективный проект, реализация которого запланирована в рамках инвестиционного проекта «Создание историко-туристского кластера «Старый город», добавили в ЦРТНТ.