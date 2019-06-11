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#домахорошо
В редакции «Областной газеты» в Екатеринбурге проходят обыски
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В редакции «Областной газеты» в Екатеринбурге проходят обыски

Сегодня, 13:17ОбществоФото: flickr.com
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