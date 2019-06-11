В редакции «Областной газеты» в Екатеринбурге проходят обыски
Сегодня, 13:17ОбществоФото: flickr.com
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В Екатеринбурге сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями проводят обыск в редакции «Областной газеты», передаёт издание Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
По какой причине сотрудники ОБЭП ГУ МВД нагрянули в офис свердловского издания, пока неизвестно. О визите силовиков коллегам сообщили сотрудники «Областной газеты». Редактор газеты Дмитрий Полянин находится в командировке.
В полиции Екатеринбурга сообщили, что дадут официальный комментарий по поводу происходящего позже.
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