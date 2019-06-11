В Свердловской области назначен новый начальник УФССП

Соответствующий приказ подписан в Минюсте России. Представление Сухоруковой в новой должности запланировано на следующую неделю, специально для этого в столицу Урала прибудет заместитель директора ФССП Дмитрия Аристова.

Сухорукова имеет юридическое образование, которое получила в Челябинской области, там она начинала карьеру. В 2009 году переехала в Свердловскую область, а с 2014 года занимала пост главного судебного пристава Челябинской области.