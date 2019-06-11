В Свердловской области назначен новый начальник УФССП
Сегодня, 15:03ОбществоФото: УФССП по Свердловской области
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Новым главой УФССП по региону стала Альбина Сухорукова, с 2018 года занимавшая должность исполняющего обязанности руководителя ведомства, сообщает интернет-издание Znak.
Соответствующий приказ подписан в Минюсте России. Представление Сухоруковой в новой должности запланировано на следующую неделю, специально для этого в столицу Урала прибудет заместитель директора ФССП Дмитрия Аристова.
Сухорукова имеет юридическое образование, которое получила в Челябинской области, там она начинала карьеру. В 2009 году переехала в Свердловскую область, а с 2014 года занимала пост главного судебного пристава Челябинской области.
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