Защита Ивана Голунова обжаловала домашний арест

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Адвокат корреспондента «Медузы» Ивана Голунова обжаловал решение Никулинского суда Москвы о мере пресечения в виде домашнего ареста.
Защитник журналиста Сергей Бадамшин считает данное решение необоснованным. Апелляционную жалобу должны рассмотреть в Мосгорсуде, дата заседания пока не назначена.
Напомним, что Ивана задержали 6 июня, при нем нашли наркотики. Журналист утверждает, что ему их подкинули. С его слов, в отделении полиции его избивали и не давали воспользоваться телефоном. 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест. На защиту корреспондента встали общественные деятели и журналисты российских СМИ. Они требуют тщательной проверки по данному делу.
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