Защита Ивана Голунова обжаловала домашний арест

Напомним, что Ивана задержали 6 июня, при нем нашли наркотики. Журналист утверждает, что ему их подкинули. С его слов, в отделении полиции его избивали и не давали воспользоваться телефоном. 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест. На защиту корреспондента встали общественные деятели и журналисты российских СМИ. Они требуют тщательной проверки по данному делу.