Чего больше всего ждут российские болельщики
Перед возобновлением спорта Одноклассники составили портрет болельщика и выяснили предпочтения пользователей после самоизоляции
Социальная сеть Одноклассники к возобновлению спортивного сезона составила собирательный портрет зрителя спортивных событий и вместе с исследовательским агентством ResearchMe провела опрос о том, возвращения каких видов спорта и звезд больше всего ждут болельщики после окончания самоизоляции.
Одноклассники проанализировали профили всех зрителей спортивных трансляций в соцсети с 2017 года. Среди зрителей спортивных трансляций чаще всего встречаются:
- мужчины среднего возраста (36-45 лет),
- с высшим образованием,
- работают и имеют средний доход,
- женаты, но пока без детей.
Болельщик рунета также активно следит за повесткой дня, экстраверт по своей натуре, любит смотреть новости, и кроме спортивных трансляций уделяет внимание юмористическим роликам. В интересах: игры, автомобили и саморазвитие.
Топ-10 популярных имен спортивных болельщиков:
- Александр
- Сергей
- Владимир
- Андрей
- Николай
- Евгений
- Виктор
- Дмитрий
- Юрий
- Игорь
В ходе внутреннего исследования ОК стали известны города, в которых живет больше всего любителей спортивных трансляций. В «Топ-10» городов входят:
- Москва
- Краснодар
- Екатеринбург
- Новосибирск
- Санкт-Петербург
- Ростов-на-Дону
- Самара
- Кемерово
- Челябинск
- Воронеж
Совместно с ResearchMe ОК также провели опрос 3 413 пользователей рунета старше 14 лет, выборка релевантна всей аудитории рунета. Две трети опрошенных отметили, что интересуются спортом. Во время самоизоляции 49% следили за спортивными новостями, 38% — смотрели повторы спортивных передач с лучшими моментами игр или соревнований, 31% — пересматривали архивные трансляции, еще 22% просматривали страницы звезд спорта в соцсетях, и каждый пятый опрошенный смотрел интервью со спортсменами.
Самый популярный вид спорта, за которым наблюдали во время самоизоляции мужчины – футбол, среди женщин это – фигурное катание. Болельщики по всему миру ждут возобновления соревнований.
Участники опроса рассказали, по каким видам спорта они больше всего соскучились.
Топ-5 видов спорта, возобновления которых ждут больше всего:
- Футбол (47% опрошенных)
- Фигурное катание (27% опрошенных)
- Хоккей (24% опрошенных)
- Биатлон (18% опрошенных)
- Художественная гимнастика (15% опрошенных)
Респонденты ответили, какие именно соревнования и турниры они хотят посмотреть в первую очередь. Самыми долгожданными событиями в наиболее популярных видах спорта стали:
- Футбол: Российская Премьер-Лига
- Хоккей: NHL
- Единоборства: UFC
- Автоспорт: Формула 1
- Фигурное катание: чемпионат Европы
- Художественная гимнастика: чемпионат мира
- Легкая атлетика: чемпионат мира
- Биатлон: Кубок мира
- Баскетбол: NBA
Футбольные болельщики также с нетерпением ждут возобновления игр сборной России, Лиги чемпионов и Лиги Европы, английской премьер-лиги, испанской Ла Лиги, итальянской Серии А и немецкой Бундеслигу. В топ самых ожидаемых хоккейных событий вошли КХЛ, чемпионат мира и Евролига.
Вместе с возвращением на трибуны любимых стадионов болельщики в России ждут мировых звезд спорта. Опрос пользователей помог выявить имена спортсменов, появления которых больше всего хотят российские любители спорта.
Топ спортсменов по видам спорта, возобновления выступлений которых ждут пользователи:
- Футбол: Криштиану Роналду
- Хоккей: Александр Овечкин
- Фигурное катание: Евгения Медведева
- Биатлон: Александр Логинов
- Единоборства: Хабиб Нурмагомедов
- Автоспорт: Даниил Квят
Из футболистов пользователи также ждут Лионеля Месси и Неймара, хотя во время самоизоляции больше всего они наблюдали за Артемом Дзюбой. Хоккейные болельщики, помимо Овечкина, с нетерпением ждут возвращения на лед Евгения Малкина, Илья Ковальчука, Павла Дацюка и Артемия Панарина, любители единоборств ждут также Александра Поветкина и Александра Емельяненко, а в автоспорт вместе с Данилом Квятом ждут Льюиса Хэмилтона и Кими Райкконена.
Из футболистов пользователи также ждут Лионеля Месси и Неймара, хотя во время самоизоляции больше всего они наблюдали за Артемом Дзюбой. Хоккейные болельщики, помимо Овечкина, с нетерпением ждут возвращения на лед Евгения Малкина, Илья Ковальчука, Павла Дацюка и Артемия Панарина, любители единоборств ждут также Александра Поветкина и Александра Емельяненко, а в автоспорт вместе с Данилом Квятом ждут Льюиса Хэмилтона и Кими Райкконена.
В социальной сети Одноклассники много любителей спорта, для которых регулярно показываются соревнования, собирающие миллионы просмотров в соцсети. Во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса ОК совместно с компанией «Телеспорт» провели марафон лучших матчей противостояния «Реала» и «Барселоны», а в партнерстве с UFC Russia показали все бои Хабиба Нурмагомедова. В ближайшем будущем пользователей ОК ожидает возобновление трансляций чемпионатов Испании и Италии по футболу, а также соревнований в других видах спорта.