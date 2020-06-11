Рассмотрели два дела: свердловские уставные судьи заработали за год 24 млн рублей

И это, не смотря на то, что нагрузка у них снизилась – по сравнению с прошлым годом они рассмотрели всего два дела (в предыдущем - три). Суммарный доход четверых судей составил 24 миллиона рублей.

Председатель суда Вадим Пантелеев заработал на 600 тысяч больше – около семи миллионов рублей. Он владеет приусадебным участком в полторы тысячи квадратных метров, жилым домом на 173,5 квадратного метра, квартирой в 39,6 квадратов, иномаркой и гаражом. В пользовании у Пантелеева есть квартира площадью 106,3 квадратных метров.

Его зам – Наталья Крисько, увеличила доходы на 900 тысяч рублей – она заработала 6,5 миллионов. Крисько за год сменила одну иномарку на другую и пользуется двумя квартирами (144,3 и 167,5 квадратного метра) и дачей в 222 квадрата.

Новый зампредседателя Роман Тараборин 4,9 миллиона рублей – в предыдущем отчётном периоде было на 800 тысяч меньше. В его распоряжении квартира в 86,5 квадратных метров, а у супруги в собственности земельный участок в 644 квадрата.