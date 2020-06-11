ЕДДС: на Нижний Тагил надвигаются шквалистый ветер и ливни

Уже вечером 11 июня, ночью и днём 12 июня местами в Свердловской области будут опасные метеорологические явления – шквалистый ветер до 25 метров в секунду, грозы, ливневые дожди и град.

Спасатели предупреждают, что в связи с ухудшением погоды может начаться дождевой паводок, будут затоплены некоторые районы области, может произойти размыв почвы, автодорог и железнодорожного полотна. Сильные порывы ветра могут дать сильные аэродинамические нагрузки на постройки и сооружения, воздушные линии связи и электропередач, а также повалить деревья.

Ожидаются затруднения в работе транспорта. Град и ветер могут повредить сельскохозяйственные культуры.