ГК «А101» и Страховой Дом ВСК предлагают застраховаться на случай потери работы

Новая программа подразумевает выплаты в размере до 60 тысяч рублей в качестве финансовой поддержки клиентов на период, пока они ищут новую работу.

Оформить полис по программе защиты от потери дохода могут клиенты ГК “А101”, которые приобретают недвижимость, вне зависимости от привлечения заемных средств. Все страховые выплаты по полисам реализуются “А101”, а сами полисы можно получить с 15 июня, пишет newsnn.ru.

Коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим подчеркнула упадок рынка недвижимости во время пандемии. Сегодня, отметила она, покупатели неохотно приобретают жилье, так как боятся остаться без дохода. Новая программа компании, реализованная совместно в ВСК, поможет клиентам быть уверенными в том, что без выплат они не останутся.

Для оформления выплат по полису клиенту необходимо будет представить справку из центра занятости о постановке на учет на биржу труда. Услуга распространяется на все регионы присутствия “А101”.