Из-за пандемии у россиян обострились болезни спины

Во время самоизоляции многие россияне стали жаловаться на ухудшение здоровья. Врачи уже зафиксировали увеличение числа случаев сердечно-сосудистых заболеваний, органов дыхания, а также нарушений в эндокринной системе.
Кроме того, как сообщает News.ru, распространение инфекции спровоцировало резкое ухудшение в опорно-двигательной системе у многих россиян. Главная причина недугов заключается в снижении иммунитета.
Так, за последние несколько месяцев увеличилось число пациентов, у которых обострились грыжи межпозвоночных дисков, стеноз позвоночного канала, коксартроз (артроз тазобедренного сустава) и пр.
Нейрохирург, кандидат медицинских наук Алексей Кащеев рассказал, что обычно в мае и июне поступает очень мало пациентов с такими заболеваниями. Однако из-за карантина многие не смогли вовремя получить помощь и теперь происходит наплыв пациентов с проблемами спины.
По его словам, обострения связаны с тем, что была снижена двигательная активность. Отсутствие движения крайне негативно сказывается на всем опорно-двигательном аппарате человека. Кроме того, без спорта многие набрали на карантине вес, который также увеличивает нагрузку на спину. Третья причина, по которой пациенты не получили помощь вовремя - это переквалифицирование профильных больниц в ковидные госпитали.