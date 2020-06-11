Из-за пандемии у россиян обострились болезни спины

Кроме того, как сообщает News.ru, распространение инфекции спровоцировало резкое ухудшение в опорно-двигательной системе у многих россиян. Главная причина недугов заключается в снижении иммунитета.

Так, за последние несколько месяцев увеличилось число пациентов, у которых обострились грыжи межпозвоночных дисков, стеноз позвоночного канала, коксартроз (артроз тазобедренного сустава) и пр.

Нейрохирург, кандидат медицинских наук Алексей Кащеев рассказал, что обычно в мае и июне поступает очень мало пациентов с такими заболеваниями. Однако из-за карантина многие не смогли вовремя получить помощь и теперь происходит наплыв пациентов с проблемами спины.