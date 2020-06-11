Куйвашев рассказал, почему не работают некоторые травмпункты Екатеринбурга

Травматологию на улице Рижской закрыли из-за территориальной принадлежности здания травмы к двадцать четвёртой горбольнице Екатеринбурга - это медучреждение стало работать только с больными коронавирусом.

К сожалению, обстановка по коронавирусу вносит коррективы в работу медучреждений. На Сапёров работа травмпункта была временно приостановлена из-за заноса инфекции,сообщил губернатор.

Глава региона добавил, что в детскую травматологию на улице Буторина, 10 можно обращаться каждый день с восьми утра до восьми вечера. Перед этим, желательно позвонить в колл-центр, чтобы сотрудники медучреждения смогли сориентировать родителей юных пациентов по схеме и способу обращения.