Куйвашев рассказал, почему не работают некоторые травмпункты Екатеринбурга
Сегодня, 21:42ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Корректировкой работы травмпунктов столицы Урала занялись не власти, а коронавирус. Об этом губернатор Евгений Куйвашев рассказал на своей странице в соцсети.
Сюжеты: Коронавирус
Травматологию на улице Рижской закрыли из-за территориальной принадлежности здания травмы к двадцать четвёртой горбольнице Екатеринбурга - это медучреждение стало работать только с больными коронавирусом.
К сожалению, обстановка по коронавирусу вносит коррективы в работу медучреждений. На Сапёров работа травмпункта была временно приостановлена из-за заноса инфекции,сообщил губернатор.
Глава региона добавил, что в детскую травматологию на улице Буторина, 10 можно обращаться каждый день с восьми утра до восьми вечера. Перед этим, желательно позвонить в колл-центр, чтобы сотрудники медучреждения смогли сориентировать родителей юных пациентов по схеме и способу обращения.
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