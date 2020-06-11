На Урале проклявшему санврачей отцу Сергию грозит штраф за распространение фейков
Сегодня, 11:31ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В Свердловской области на настоятеля Среднеуральского женского монастыря отца Сергия был подан иск, сообщает ИА «Уральский меридиан».
По словам представителей пресс-службы Свердловского областного суда, он обвиняется в распространении ложной информации.
Если в суде вина Николая Романова будет доказана, то ему грозит наказание в виде штрафа в размере 30-100 тысяч рублей. Рассматриваться дело будет 23 июня в суде Верхней Пышмы.
Ранее, схигумен Сергий во время проповедей призывал людей не верить в существование коронавируса. За это он был лишен наперсного креста, ему запретили проводить исповеди и литургии до епархиального суда. Кроме того, митрополит Кирилл посоветовал монаху покаяться.
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