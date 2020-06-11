На Урале проклявшему санврачей отцу Сергию грозит штраф за распространение фейков

По словам представителей пресс-службы Свердловского областного суда, он обвиняется в распространении ложной информации.

Если в суде вина Николая Романова будет доказана, то ему грозит наказание в виде штрафа в размере 30-100 тысяч рублей. Рассматриваться дело будет 23 июня в суде Верхней Пышмы.