Нижний Тагил претендует на звание «Города трудовой доблести»

Помимо Свердловской области, за присвоение звания трудовой доблести выступают еще около 20 столиц регионов и крупнейших городов Поволжья, Сибири и Урала. Там, где будет увековечен подвиг тружеников тыла, установят стелы с гербом и текстом соответствующего указа главы государства. Каждый год на 1 мая, День Победы и День города здесь будут производиться праздничные салюты.

Поддержать свой город можно будет вплоть до 1 июля. Волонтеры с анкетами начнут собирать подписи вблизи избирательных участков, где пройдет голосование по поправкам к Конституции.

Идею организовать сбор подписей параллельно с голосованием по поправкам, чтобы как можно больше граждан смогли поддержать свой город, предложил Герой Социалистического Труда, директор Куйбышевского завода Максим Оводенко. Оргкомитет «Единой России» «Наша Победа» поддержал его инициативу.

По словам замсекретаря генсовета ЕР, главы партпроекта «Историческая память» Александра Хинштейна, жители городов-претендентов все активнее голосуют за присвоение звания. Так, в Нижегородской области проголосовали порядка 750 тысяч человек, жители Самары собрали более 500 тысяч голосов, Челябинска - около 240 тысяч. Всего в городах пока что насчитали около двух миллионов подписей.

Как сообщает сайт партии “Единая Россия”, результаты голосования будут объявлены на заседании оргкомитета «Победа» под председательством Владимира Путина.

Александр Хинштейн отметил, что присвоение почетного звания является оценкой заслуг конкретного города и его жителей в общую Победу.

«Это вопрос исторической справедливости и дань уважения беспримерному героизму и трудовому подвигу», — считает он.

Секретарь Свердловского отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий рассказал, что на получение почетного статуса в регионе претендуют Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Ученые сейчас ведут полный сбор исторически подтвержденных фактов трудового героизма и самоотверженности жителей тех городов в период с 1941 по 1945 год. По словам Шептия, их уже собралось достаточно много.

Он также напомнил о звании «Опорного края державы», которым гордятся уральцы и которое отмечено на гербе области.

“Мы бережно храним память об истории Уральского добровольческого танкового корпуса, который был полностью сформирован уральцами и прошел славный боевой путь от Курской дуги до Берлина и Праги”, - сказал секретарь.