Отдохнуть и не заболеть. Стоит ли отдавать ребенка в детский лагерь в Нижнем Тагиле

Школьные лагеря для многих родителей стали прекрасной альтернативой досуга детей во время каникул. Двухразовое питание, игры, походы в кино и театр, спортивные состязания, общение со сверстниками — все это не может не нравиться младшеклассникам, и многие из них посещают школьные лагеря летом из года в год.

Однако в этом году эпидемия коронавируса спутала планы и детям и родителям. Все началось с «дистанционки», а под конец учебного года встал вопрос о работе школьных лагерей. В конце мая управление образования Нижнего Тагила объявило, что запись в лагеря с дневным пребыванием будет проходить в период со 2 по 7 июня, а открытие состоится 15 июня. Но через время на сайте УпрО появилось сообщение, что запись временно отменена.

В связи с эпидобстановкой Министерством образования Свердловской области было принято решение, что лагеря с дневным прибыванием будут открыты не ранее 1 августа 2020 года. Поэтому детские лагеря на базе общеобразовательных учреждений в Нижнем Тагиле начнут работу с 3 августа. Будет одна смена — 21 календарный день, 18 рабочих дней,рассказали TagilCity.ru в управлении образования Нижнего Тагила.

Также в ведомстве отметили, что примерные сроки начала записи — с 7 июля. Сейчас ведется работа над соответствующим приказом. Кроме того, руководство каждой школы должно сообщить о примерном количестве детей, желающих посещать лагерь. Особых ограничений по числу школьников нет, сообщили в УпрО.

Фото: 1MediaInvest

Начало работы лагерей ждут не только дети, но и их родители. Однако некоторых из них волнует организация эпидбезопасности и наличие медиков в школах.

Моему сыну в школьном лагере очень нравится, ходили не одно лето. Но в этом году я уже задумываюсь — отдавать или нет. Хорошо, если заболеваемость к тому времени пойдет на спад. Но детей сложно заставить беспрекословно выполнять все правила безопасности. Тем более они, в силу возраста, не чувствуют страх перед инфекцией. К тому же, медик у нас один на несколько школ, а в этом случае должен быть в каждой и целый день,считает мама ученика школы № 55.

В управлении образования не дали точной информации по количеству медицинских работников в школьных лагерях, уточнив лишь, что по решению данного вопроса ведется работа. Также в ведомстве рассказали, какие меры эпидбезопасности будут предприняты:

Обязательная термометрия всех сотрудников лагеря и детей, будут установлены дозаторы с антисептиком на входе. Будет выполняться весь комплекс мер, необходимых для выполнения санитарно-эпидемиологических норм.

Фото: 1MediaInvest

Сами педагоги готовы к возможным неудобствам. По их мнению, несмотря на пандемию, лишать детей отдыха в школьных лагерях нельзя.

Прошлые годы я уже работала на школьных лагерях. Нагрузка, конечно, большая — организовать досуг, чтобы всем было интересно, исключить возможность травм и перегревов на солнце. В общем, ежеминутный контроль детей, а тут еще нужно следить, чтобы не заразились, чтобы температура тела была в норме. Наверно, будет нелегко, но лишать ребят отдыха и общения тоже не хочется. Они и так три месяца на дистанционном обучении просидели,поделилась мнением педагог одной из тагильских школ.

Система работы школьных лагерей напоминает работу детских садов — тоже многоразовое питание, досуг, общение. Различие лишь в количестве детей, их возрасте и режиме работы. Поэтому некоторые родители в беседе с редакцией упомянули случаи заражения в дежурных группах детских садов на Вагонке. По их мнению, что если в детсадах были случаи заражения, то они и не исключены и в лагерях.

Риски заражения даже при всем соблюдении саннорм, конечно, есть. Тут никто не дает стопроцентной гарантии. Все еще зависит от родителей. Они же тоже должны наблюдать за здоровьем ребенка и не отправлять его в лагерь с температурой, соплями и кашлем. Даже если, «это чуть-чуть и быстро лечится»,отметила педиатр из поликлиники на Вагонке.

Фото: 1MediaInvest

Еще один вопрос, которым задаются родители, чем будут заняты дети в лагере. Обычно в программу досуга входит посещения детских клубов, кино, театров, бассейна, а также спортивные и творческие соревнования. Однако в этом году список развлечений из-за ограничений может существенно уменьшиться. В управлении образования TagilCity.ru рассказали, что большинство мероприятий будут проходить на свежем воздухе.

Теперь весь досуг школьников может свестись к прогулкам на улице и рисованию в классе. Но это же никому не интересно. Дети начнут гаджеты в школу таскать, чтоб хоть как-то развлечь себя. А бедные учителя будут голову ломать, что придумать. Смысл такого лагеря?считает мама второклассницы из школы № 36.