Политолог предложил наказывать за инфовбросы во время ЧП

Regnum.ru пишет, что, по словам Мухина, в рамках ЧС нужна исключительно точная, объективная и отражающая реальность информация. Последствия оборота ложных сведений представляют собой угрозу для мероприятий по устранению последствий аварии, чрезвычайных ситуаций и прочего. Как конкретный пример он обозначил информационное сопровождение произошедшей в Норильске утечки топлива. Множество экспертов и акторов, среди которых и губернатор Красноярского края Александр Усс, распространяет в рамках общества и государства в целом недостоверные данные. Мухин отметил, что Усс и его помощники заявляли о загрязнении озера Пясино, критическом превышении концентрационной нормы в акваториях Таймыра. Однако спустя несколько часов его слова, опираясь на реальные факты, было вынуждено опровергать МЧС.