Политолог предложил наказывать за инфовбросы во время ЧП

Генеральный директор Центра политинформации Алексей Мухин прокомментировал необходимость введения ответственности юридического характера за фейковые данные во время чрезвычайного происшествия.
Regnum.ru пишет, что, по словам Мухина, в рамках ЧС нужна исключительно точная, объективная и отражающая реальность информация. Последствия оборота ложных сведений представляют собой угрозу для мероприятий по устранению последствий аварии, чрезвычайных ситуаций и прочего. Как конкретный пример он обозначил информационное сопровождение произошедшей в Норильске утечки топлива. Множество экспертов и акторов, среди которых и губернатор Красноярского края Александр Усс, распространяет в рамках общества и государства в целом недостоверные данные. Мухин отметил, что Усс и его помощники заявляли о загрязнении озера Пясино, критическом превышении концентрационной нормы в акваториях Таймыра. Однако спустя несколько часов его слова, опираясь на реальные факты, было вынуждено опровергать МЧС.
Алексей Мухин резюмировал, что подобная информационная халатность со стороны региональных глав является недопустимой. Тем более в условиях постоянного отслеживания и утверждения ответственности за распространение фейков на государственном уровне. Он предложил ввести ответственность за информационные вбросы во время ситуаций, аналогичных норильской аварии.