Российским футболистам запретили фотографироваться с фанатами из-за пандемии COVID-19

Согласно новым правилам, от Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги, клубы должны будут ограничить общение футболистов с болельщиками перед и по окончанию матчей. Игрокам также запретили фотографироваться, общаться и раздавать автографы фанатам и работникам стадионов. Дети не будут сопровождать спортсменов при выходе на поле. Игрокам запретили подходить близко к трибунам, а болельщиков обязали держать дистанцию, не подходя близко к полю.