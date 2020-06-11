Российским футболистам запретили фотографироваться с фанатами из-за пандемии COVID-19
В преддверии возобновления чемпионата России по футболу на следующей неделе, для футболистов и болельщиков были разработан новый регламент правил поведения на стадионе и поле в условиях пандемии, сообщают «Известия».
Согласно новым правилам, от Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги, клубы должны будут ограничить общение футболистов с болельщиками перед и по окончанию матчей. Игрокам также запретили фотографироваться, общаться и раздавать автографы фанатам и работникам стадионов. Дети не будут сопровождать спортсменов при выходе на поле. Игрокам запретили подходить близко к трибунам, а болельщиков обязали держать дистанцию, не подходя близко к полю.
Последней мерой по защите от коронавирусной инфекции для тех и других является разрешение занимать не более 10% мест на стадионах.
Напомним, в Екатеринбурге принято решение возобновить игры чемпионата России по футболу. Так, проведение матча между «Уралом» и «Рубином» запланировано на 20 июня.