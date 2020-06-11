Самоизоляция, день семьдесят второй. Что происходит в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле продолжает расти количество заболевших, смены в детских лагерях переносятся, а тагильчане возмущаются очередями в травмпункте. Что еще интересного произошло за день, расскажет TagilCity.ru.
В Нижнем Тагиле число заболевших коронавирусом увеличилось на 15 человек за сутки. Так, в общей сложности подтверждены 343 случая заражения.
С наступлением лета многие родители и школьники ждут, когда откроются летние лагеря. Раньше в городе их организовывали в каждой школе. Однако в этом году не всем юным жителям удастся попасть в них. Как обеспечивается работа лагерей, узнало TagilCity.ru.
Один из жителей Нижнего Тагила пожаловался на нарушения санитарно-эпидемиологического режима в травматологии на Вагонке.
Это было около 08:45 — 09:00 утра, а сейчас там еще больше народу. Так мало того, что тут судя по всему никто слыхом не слыхивал про соблюдение дистанции, масочный режим, введенный в нашей области, так народ еще умудряется и скандалить в очереди! Духота в помещении. Народу уйма. А все потому что в одной очереди находятся и те кто на прием с перевязкой и кто повторно после перевязки на плановый осмотр. Врачей не хватает, а переломанных полно. Травматологи элементарно не успевают с травмированными пациентами справляться из-за большого наплыва нуждающихся в помощи,пишет возмущенный мужчина в группе «Инцидент Нижний Тагил».
МКУ администрация Ленинского района города Нижний Тагил приглашает жителей города, а также Пригородного района поучаствовать в фотоконкурсе «Молодежь в кадре», который посвящен Дню российской молодежи. Участвовать могут все желающие от 14 до 35 лет.
Центр развития туризма Нижнего Тагила сообщил на своей странице во «Вконтакте», что 8 июня прошел очный этап конкурса «Я — экскурсовод!». Участники представили авторские экскурсии по центральной части города и Дзержинскому району.
Волонтеры медицинского колледжа рассказали на своей странице в Instagram, что ко Дню России в городе будет роздано больше двух тысяч лент с расцветкой российского флага. Планируется раздать 2600 лент в разных районах города 11 и 12 июня. Сегодня волонтеры раздали больше 1200 штук.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ко Дню России жителям и гостям города Нижний Тагил раздадут больше 2х тысяч лент расцветки российского флага. Патриотическую акцию в связи с государственным праздником проводят волонтеры Нижнетагильского филиала Свердловского областного медицинского колледжа. Волонтеры планируют вручить 2600 праздничных лент триколора. Их можно получить 11 и 12 июня во всех районах города на центральных улицах: ГГМ, Тагилстрой, Вагонка, Красный Камень, Выя и центр. Сегодня в акции приняли участие 12 волонтеров, распространено 1200 лент. Акция уже стала традиционной для главного праздника нашей страны и символизирует единение народа, уважение и гордость к своей стране, в которой мы живём! #МойФлаг #ЯгражданинРоссии #ДеньРоссии #ВолонтерыМедики #МыВместе #СтопКоронавирус #СОМК #НижнийТагил #ВЦСОМК #АВЦ #семьявм
Публикация от «Доброе Сердце❤️» (@vo_dobroeserdce)
В Свердловской области возросло количество заболевших коронавирусом. Так, за сутки, с 10 по 11 июня, было выявлено 312 случаев заражения, а общее число увеличилось до 8506 человек.