Самоизоляция, день семьдесят второй. Что происходит в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле число заболевших коронавирусом увеличилось на 15 человек за сутки. Так, в общей сложности подтверждены 343 случая заражения.

С наступлением лета многие родители и школьники ждут, когда откроются летние лагеря. Раньше в городе их организовывали в каждой школе. Однако в этом году не всем юным жителям удастся попасть в них. Как обеспечивается работа лагерей, узнало TagilCity.ru.

Отдохнуть и не заболеть. Стоит ли отдавать ребенка в детский лагерь в Нижнем Тагиле

Один из жителей Нижнего Тагила пожаловался на нарушения санитарно-эпидемиологического режима в травматологии на Вагонке.

Это было около 08:45 — 09:00 утра, а сейчас там еще больше народу. Так мало того, что тут судя по всему никто слыхом не слыхивал про соблюдение дистанции, масочный режим, введенный в нашей области, так народ еще умудряется и скандалить в очереди! Духота в помещении. Народу уйма. А все потому что в одной очереди находятся и те кто на прием с перевязкой и кто повторно после перевязки на плановый осмотр. Врачей не хватает, а переломанных полно. Травматологи элементарно не успевают с травмированными пациентами справляться из-за большого наплыва нуждающихся в помощи,пишет возмущенный мужчина в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: Tagilcity.ru

МКУ администрация Ленинского района города Нижний Тагил приглашает жителей города, а также Пригородного района поучаствовать в фотоконкурсе «Молодежь в кадре», который посвящен Дню российской молодежи. Участвовать могут все желающие от 14 до 35 лет.

Центр развития туризма Нижнего Тагила сообщил на своей странице во «Вконтакте», что 8 июня прошел очный этап конкурса «Я — экскурсовод!». Участники представили авторские экскурсии по центральной части города и Дзержинскому району.

Волонтеры медицинского колледжа рассказали на своей странице в Instagram, что ко Дню России в городе будет роздано больше двух тысяч лент с расцветкой российского флага. Планируется раздать 2600 лент в разных районах города 11 и 12 июня. Сегодня волонтеры раздали больше 1200 штук.

В Свердловской области возросло количество заболевших коронавирусом. Так, за сутки, с 10 по 11 июня, было выявлено 312 случаев заражения, а общее число увеличилось до 8506 человек.