Школы Нижнего Тагила начали готовить к новому учебному году

Только одно учебное заведение в следующем году не будет открывать двери для учеников — это 85 школа, в которой идёт капитальный ремонт.

В этом году приёмка будет проходит в два этапа — первыми до 15 июля получат заключение от роспотребнадзора питающие организации. После этого школам дадут оценку межведомственные комиссии, в составе которых представители управления образования, городского хозяйства, роспотребнадзора, полиции, МЧС и медработники. Образовательные учреждения, как и прежде, будут проверять на соблюдение санитарных норм и требований пожарной безопасности, состояние антитеррористической защищенности объектов, наличие ограждений и уличного освещения территорий школ. Предварительно специалисты дорожного надзора ГИБДД Нижнего Тагила проведут совместный рейд на выявление дефектов улично-дорожной сети — все недостатки к моменту объезда школ комиссией должны быть устранены. Помимо этого, будут предваряющие осмотры кровли и окон, элементов систем горячего и холодного водоснабжения школ.

Решение проводить приёмку в два этапа было не случайным — пищеблоки должны быть готовы к учебному году раньше других, чтобы образовательные учреждения получили федеральные субсидии на организацию питания школьников.

Особое внимание будет уделяться мероприятиям, направленным на профилактику коронавируса.