Школы Нижнего Тагила начали готовить к новому учебному году
Шестьдесят четыре школы Нижнего Тагила начали подготовку к новому учебному году, сообщает пресс-служба администрации города.
Только одно учебное заведение в следующем году не будет открывать двери для учеников — это 85 школа, в которой идёт капитальный ремонт.
В этом году приёмка будет проходит в два этапа — первыми до 15 июля получат заключение от роспотребнадзора питающие организации. После этого школам дадут оценку межведомственные комиссии, в составе которых представители управления образования, городского хозяйства, роспотребнадзора, полиции, МЧС и медработники. Образовательные учреждения, как и прежде, будут проверять на соблюдение санитарных норм и требований пожарной безопасности, состояние антитеррористической защищенности объектов, наличие ограждений и уличного освещения территорий школ. Предварительно специалисты дорожного надзора ГИБДД Нижнего Тагила проведут совместный рейд на выявление дефектов улично-дорожной сети — все недостатки к моменту объезда школ комиссией должны быть устранены. Помимо этого, будут предваряющие осмотры кровли и окон, элементов систем горячего и холодного водоснабжения школ.
Решение проводить приёмку в два этапа было не случайным — пищеблоки должны быть готовы к учебному году раньше других, чтобы образовательные учреждения получили федеральные субсидии на организацию питания школьников.
Особое внимание будет уделяться мероприятиям, направленным на профилактику коронавируса.
Нижнему Тагилу выделена субсидия в размере 19,4 миллиона рублей на закупку средств защиты. В первую очередь, бактерицидными облучателями, настенными дозаторами с антисептиками, бесконтактными термометрами оснастят дежурные группы в детских садах, школы, на базе которых будут организованы пункты сдачи ЕГЭ, и также загородные летние лагеря. Остальные получат средства дезинфекции и устройства медицинского контроля в августе, заявил замглавы Нижнего Тагила по соцполитике Валерий Суров.