Свердловское правительство получит акции госпиталя им. Тетюхина в Нижнем Тагиле

В конце лета 2014 года в эксплуатацию был введен корпус, который оказывает услуги по эндопротезированию суставов. Почти три четвертых всей суммы на строительство здания выделил основатель клиники — Владислав Тетюхин. Позднее он продал свою долю корпорации «ВСМПО-АВИСМА». Для окончания строительных работ область через Корпорацию развития Среднего Урала выдала займ в размере 1,2 млрд. рублей. Согласно договоренностям, между Тетюхиным и властями, предполагалось, что правительство войдет в состав акционеров.

Для соблюдения условий в 2019 году компания «Госпиталь восстановительных инновационных технологий» сменила юридическую форму с ООО (общество с ограниченной ответственностью) на АО (акционерное общество). Однако сделку по входу правительства в состав учредителей пришлось перенести, так как скончался Владислав Тетюхин.

Когда принималось решение об участии правительства в проекте, было подписано соглашение. С тех пор курс не поменялся, говорит Алексея Щелкунов.

Как отметил директор клиники, до конца 2020 года планируется закрыть вопрос об участии правительства Свердловской области в составе медицинского центра.