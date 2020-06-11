В Екатеринбурге батутный парк выплатит 225 тысяч рублей ребенку за сломанную ногу
Екатеринбургский батутный парк выплатит компенсацию ребенку в размере 225 тысяч рублей за сломанную ногу, пишет «Комсомольская правда».
В батутном парке, находящемся в ТРЦ «Мегаполис» в Екатеринбурге, весной прошлого года проходил детский день рождения, котором присутствовали дети от двух до шести лет. В какой-то момент трехлетняя девочка, пришедшая на мероприятие с мамой, отлучилась от нее, решив попрыгать на батуте.
Дойдя до батута, девочка упала под ноги прыгающему на этом батуте ребенку. В результате она была госпитализирована в ДГКБ № 9 с переломом большой берцовой кости.
Мама девочки не была ознакомлена сотрудниками с правилами парка о том, что детям до шести лет нельзя находиться без сопровождения взрослых. Родители ребенка обратились в суд с требованием о взыскании с администрации парка моральной компенсации и затрат на лечение.
Требование было удовлетворено. Суд обязал заведение выплатить пострадавшей 225 тысяч рублей.