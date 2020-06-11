В Екатеринбурге батутный парк выплатит 225 тысяч рублей ребенку за сломанную ногу

В батутном парке, находящемся в ТРЦ «Мегаполис» в Екатеринбурге, весной прошлого года проходил детский день рождения, котором присутствовали дети от двух до шести лет. В какой-то момент трехлетняя девочка, пришедшая на мероприятие с мамой, отлучилась от нее, решив попрыгать на батуте.

Дойдя до батута, девочка упала под ноги прыгающему на этом батуте ребенку. В результате она была госпитализирована в ДГКБ № 9 с переломом большой берцовой кости.

Мама девочки не была ознакомлена сотрудниками с правилами парка о том, что детям до шести лет нельзя находиться без сопровождения взрослых. Родители ребенка обратились в суд с требованием о взыскании с администрации парка моральной компенсации и затрат на лечение.