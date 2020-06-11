В Екатеринбурге нетрезвый водитель пытался отбиться от ГИБДД удавом по кличке Кокаин

Поздней ночью в районе Уралмаш полицейские остановили пьяного водителя. За отказ прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 12.26 КоАП РФ.

Сотрудникам ДПС пришлось обратиться к зоозащитникам. Рептилия оказалась не ядовитой — колумбийский радужный удав. Хозяин питомца сообщил, что удава зовут Кокаин.