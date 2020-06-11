В Екатеринбурге нетрезвый водитель пытался отбиться от ГИБДД удавом по кличке Кокаин
Сегодня, 16:06ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В Екатеринбурге сотрудниками ДПС был остановлен водитель с признаками алкогольного опьянения. Мужчина достал из автомобиля удава, и попытался таким образом отбиться от полиции, сообщает URA.RU.
Сюжеты: Екатеринбург
Поздней ночью в районе Уралмаш полицейские остановили пьяного водителя. За отказ прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 12.26 КоАП РФ.
Сотрудникам ДПС пришлось обратиться к зоозащитникам. Рептилия оказалась не ядовитой — колумбийский радужный удав. Хозяин питомца сообщил, что удава зовут Кокаин.
Ранее в Екатеринбурге молодые люди устроили катание в телеге-бассейне, прицепленной к автомобилю. В результате водитель был оштрафован на 1000 рублей за перевозку пассажиров вне салона авто.
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