В Екатеринбурге появится посвященное врачам граффити размером с девятиэтажный дом
Сегодня, 15:15ОбществоФото: e1.ru
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В скором времени в столице Свердловской области появятся новые граффити, сообщает E1.RU.
Сюжеты: Екатеринбург
Рисунок размером с девятиэтажный дом рисуют на улице Старых Большевиков, 52.
По словам редакторов, на граффити будут изображены «герои нашего времени» — врачи в защитных костюмах. Стрит-арт почти завершён.
Напомним, что в конце мая уже были запечатлены медики на задании пятиэтажного дома, который расположен напротив больницы № 40.
Напомним, в Свердловской области на данный момент действует режим самоизоляции он был продлен до 20 числа.
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