В Екатеринбурге появится посвященное врачам граффити размером с девятиэтажный дом

Рисунок размером с девятиэтажный дом рисуют на улице Старых Большевиков, 52.

По словам редакторов, на граффити будут изображены «герои нашего времени» — врачи в защитных костюмах. Стрит-арт почти завершён.

Напомним, что в конце мая уже были запечатлены медики на задании пятиэтажного дома, который расположен напротив больницы № 40.