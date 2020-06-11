В Екатеринбурге прошла репетиция парада Победы с участием армейской авиации

24 июня в авиапараде примут участие 9 вертолётов и 14 самолетов. Генеральная репетиция на площади 1905 года планируется на утро 20 июня.

В пресс-службе ЦВО сообщили, что в суворовское училище Екатеринбурга прибыли 64 курсанта. Воспитанники войдут в пешую колонну в составе роты барабанщиков. С сегодняшнего дня, 11 июня, рота барабанщиков начнет репетиционные действия на территории военного училища. Три раза в неделю все участники парада будут проходить тест на COVID-19.