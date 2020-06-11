В Екатеринбурге ученые РАН потребовали найти снявших таблички «Последний адрес»
В Екатеринбурге вандалы демонтировали с домов таблички проекта «Последний адрес», посвященный жертвам политических репрессий. Члены Российской академии наук (РАН) выступили с требованием найти преступников, сообщает Znak.
В своем заявлении ученые говорят о крайнем возмущении этой ситуацией и просят обязательно найти виновных. Академики напомнили, что в Твери не так давно тоже были случаи демонтажа памятных табличек.
В первый день лета стало известно, что в столице региона неизвестные лица демонтировали восемь табличек, установленных на фасадах домов. Было выяснено, что администрация города не имеет отношения к демонтажу и памятные таблички похищены самочинно.
Проект «Последний адрес» представляет собой памятные таблички размером 11 на 19 сантиметров со сведениями о жертве политических репрессий. Таблички устанавливаются на фасадах домов, откуда забирали тех самых жертв по времена «Большого террора». Данный проект начался в России в 2014 году на основе проекта известного российского архитектора Александра Бродского, и имеет большое значение. В общей сложности в 52 населенных пунктах России установлено более 900 таких знаков.