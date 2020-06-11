В Екатеринбурге ученые РАН потребовали найти снявших таблички «Последний адрес»

В своем заявлении ученые говорят о крайнем возмущении этой ситуацией и просят обязательно найти виновных. Академики напомнили, что в Твери не так давно тоже были случаи демонтажа памятных табличек.

В первый день лета стало известно, что в столице региона неизвестные лица демонтировали восемь табличек, установленных на фасадах домов. Было выяснено, что администрация города не имеет отношения к демонтажу и памятные таблички похищены самочинно.