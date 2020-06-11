В колонии Нижнего Тагила заключённые придумали творческий способ защиты от COVID-19
Сегодня, 21:32ОбществоФото: сайт ГУФСИН по Свердловской области
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В исправительной колонии № 6 Нижнего Тагила прошёл конкурс на самую креативную маску, сообщает пресс-служба ГУФСИН.
Сюжеты: Нижний Тагил
Отбывающие наказание женщины изготовили коллекцию СИЗ, без которых нельзя обойтись в период пандемии. Некоторые маски выполнены в традиционном стиле — с бабочками и надписью «СТОП COVID», другие больше подойдут для особого случая — это кошачья мордочка, огромная маска-рука.
Девушки получили возможность лично продемонстрировать свое изделие. Победители были выбраны путем общего голосования и в качестве приза получили художественное фото, добавили в ГУФСИН.
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Заключённые занимаются креативом в свободное от работы время. Некоторые из рукодельниц работают на линии пошива масок в колонии. За два месяца в исправительных учреждениях Свердловской области изготовили больше полутора миллионов масок.
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