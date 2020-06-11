В колонии Нижнего Тагила заключённые придумали творческий способ защиты от COVID-19

Отбывающие наказание женщины изготовили коллекцию СИЗ, без которых нельзя обойтись в период пандемии. Некоторые маски выполнены в традиционном стиле — с бабочками и надписью «СТОП COVID», другие больше подойдут для особого случая — это кошачья мордочка, огромная маска-рука.

Девушки получили возможность лично продемонстрировать свое изделие. Победители были выбраны путем общего голосования и в качестве приза получили художественное фото, добавили в ГУФСИН.