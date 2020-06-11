В Нижнем Тагиле утром сгорела иномарка из-за короткого замыкания
В Нижнем Тагиле произошло два пожара, связанных с возгоранием автомобилей, сообщает ОНД и ПР по Нижнему Тагиле и ГГО.
Сегодня рано утром, 11 июня, на улице Ермака загорелся автомобиль «Hyundai Solaris». По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки транспортного средства. В результате пожара поврежден моторный отсек.
Хозяйка автомобиля рассказала, что вернулась домой с дачи. Еще там она обратила внимание на проблемы с системой сигнализации, но доехала до дома без проблем. Уже когда женщина была в квартире, сигнализация сработала снова. Выглянув в окно, она увидела пожар и бросилась к машине. Пожарных вызвали очевидцы происшествия.
Чуть позднее поступило сообщение о пожаре в поселке Висимо-Уткинск. Горел автомобиль УАЗ. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.
Владелец рассказал, что выехал из гаража на улицу. Пока он закрывал ворота, услышал хлопок, а потом увидел, что его автомобиль горит. Он вызвал пожарных.