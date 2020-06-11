В Нижнем Тагиле утром сгорела иномарка из-за короткого замыкания

Хозяйка автомобиля рассказала, что вернулась домой с дачи. Еще там она обратила внимание на проблемы с системой сигнализации, но доехала до дома без проблем. Уже когда женщина была в квартире, сигнализация сработала снова. Выглянув в окно, она увидела пожар и бросилась к машине. Пожарных вызвали очевидцы происшествия.