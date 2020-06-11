В УрФО найдены еще одни 300-летние останки человека

Во время раскопок траншеи при реконструкции Дома культуры в Таре рабочие нашли останки человека на глубине в четыре метра.

По предварительной информации, которая была получена при изучении останков и осмотре места, было установлено, что захоронению не меньше 300 лет. Оно располагается в историческом центре Тары около реки Аркарка.

Данная территория располагается недалеко от места, где раньше находилась церковь. Выдвинуто предположение, что в гробу был похоронен священнослужитель.

На данный момент останки направлены в морг для установления причины смерти. Внешний осмотр повреждений не выявил. В результате проверки будет вынесено процессуальное решение.