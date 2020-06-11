Вернувшихся из Эмиратов уральцев направят в обсерватор в Сысерти на две недели

Вернувшихся россиян разместят в обсерваторе в санатории «Гранатовая бухта», который находится в Сысерти на две недели. На третьи и десятые сутки у них возьмут анализ на наличие коронавируса.

Напомним, в апреле в «Гранатовую бухту» уже селили уральцев, вернувшихся из Таиланда.