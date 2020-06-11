Вернувшихся из Эмиратов уральцев направят в обсерватор в Сысерти на две недели
Сегодня, 08:46ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Нынешней ночью в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге приземлился борт, который совершил второй вывозной рейс из Арабских Эмиратов, где из-за пандемии коронавируса застряли граждане России, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Вернувшихся россиян разместят в обсерваторе в санатории «Гранатовая бухта», который находится в Сысерти на две недели. На третьи и десятые сутки у них возьмут анализ на наличие коронавируса.
Напомним, в апреле в «Гранатовую бухту» уже селили уральцев, вернувшихся из Таиланда.
Ранее в Екатеринбург прибыли туристы из Нью-Йорка, Еревана, Индии и Таиланда. Все уральцы по прибытию в столицу Урала обязательно направляются на две недели в обсерваторы.
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